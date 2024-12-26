سوريا تعلن تعيين رئيس لجهاز الاستخبارات العامة

وخطاب يعتبر نائبا للمسؤول العام لهيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، وهو رئيس جهاز العام في .وقد ولد عام 1987 في جيرود بمحافظة ريف دمشق. بعد إكمال دراسته الثانوية، التحق بجامعة دمشق لدراسة الهندسة، لكنه لم يكمل تعليمه وغادر إلى .في منتصف عام 2012، شارك في تأسيس "جبهة النصرة لأهل الشام"، وساهم في تسهيل التمويل وتوفير الأسلحة للجبهة.في منتصف عام 2013، عضوا في مجلس الشورى لجبهة النصرة. في أواخر عام 2013، تولى منصب الأمير الإداري العام للجبهة، وفي أوائل عام 2014، الأمير الإداري لها.في 23 كانون 2014، أدرجت الأمم اسم أنس حسن خطاب على قائمة العقوبات المتعلقة بتنظيم القاعدة، لارتباطه بأنشطة الجبهة وتقديمه الدعم لها.واليوم 26 كانون 2024، أعلنت القيادة العامة في سوريا تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة.