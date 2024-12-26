مسؤول إيراني: الشباب والشعب السوري سیحیون المقاومة مرة أخرى

إن الشباب والشعب السوري المقاوم لن یسکت بوجه الاحتلال والعدوان الخارجي والاستحواذ الداخلي. إذ في أقل من سنة سیعاد تشکیل المقاومة بثوبها الجدید لمواجهة المشروع الصهیوأمریکي الخبیث المضلل في المنطقة ومن انخدع به. https://t.co/ZqpxrxyNtM
— محسن رضایی (@ir_rezaee) December 26, 2024
إن الشباب والشعب السوري المقاوم لن یسکت بوجه الاحتلال والعدوان الخارجي والاستحواذ الداخلي. إذ في أقل من سنة سیعاد تشکیل المقاومة بثوبها الجدید لمواجهة المشروع الصهیوأمریکي الخبیث المضلل في المنطقة ومن انخدع به. https://t.co/ZqpxrxyNtM