مسؤول إيراني: الشباب والشعب السوري سیحیون المقاومة مرة أخرى

وكتب رضائي على صفحته في منصة إكس، "إن الشباب والشعب السوري المقاوم لن يبقوا صامتين أمام الاحتلال الأجنبي والعدوان والشمولية الداخلية لجماعة ما".



وأضاف: "في أقل من عام سيعيدون إحياء المقاومة في بشكل مختلف وسيبطلون المخطط الشرير والمخادع لأمريكا والكيان الصهيوني ودول المنطقة".

إن الشباب والشعب السوري المقاوم لن یسکت بوجه الاحتلال والعدوان الخارجي والاستحواذ الداخلي. إذ في أقل من سنة سیعاد تشکیل المقاومة بثوبها الجدید لمواجهة المشروع الصهیوأمریکي الخبیث المضلل في المنطقة ومن انخدع به. https://t.co/ZqpxrxyNtM — رضایی (@ir_rezaee) December 26, 2024

وكان رضائي قد صرح لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس" في وقت سابق، "أن 4 دول على الأقل ساعدت المتمردين في سوريا"، مشيرا إلى أن النقطة الأساسية التي أفضت لسقوط النظام هي أن "القوة البرية السورية لم تبد مقاومة، كما أن الجيش السوري قد تم تحجيمه بالسابق، وفقط القوة الجوية التي شاركت في الأيام الثلاثة الأولى من الحرب".