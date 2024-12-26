روسيا.. إغلاق مؤقت لمطارات موسكو الأربعة

وقالت الوكالة المعنية بمراقبة في "روسافياتسيا" إن "جميع مطارات الأربعة والمطار الموجود في كالوجا على بعد 160 كيلومترا جنوب أغلقت على نحو مؤقت"، دون ذكر سبب ذلك.وقالت "روسافياتسيا" في بيان "تتخذ أطقم والمراقبون الجويون والعاملون في المطار كافة الإجراءات الضرورية لضمان أمن الرحلات"، وفقا لـ "رويترز".