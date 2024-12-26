تقارير تتهم الدفاعات الروسية بإسقاط الطائرة المنكوبة بكازاخستان

من الأدلة، ثقوب متنوعة الأحجام ظهرت على هيكل الطائرة التابعة لشركة الخطوط الأذربيجانية، تشبه ما تحدثه الشظايا والطلقات النارية، ما أثار الشك برواية رسمية، من أنها اصطدمت بسرب من الطيور، فقد ذكر أحد الخبراء أن الاصطدام بالطيور يؤدي عادة إلى هبوطها بأسرع ما يمكن.لكن الطائرة، وهي طراز إمبراير E190AR برازيلية الصنع، كانت في رحلة من "باكو" في أذربيجان إلى "غروزني" بالشيشان، تحطمت على بعد مئات الكيلومترات. كما قال خبير لوكالة "رويترز" إن اصطدامها بالسرب غير مرجح.ودل التحقيق الأولي، أن الطائرة فشلت في الهبوط، وانحرفت عبر بحر قزوين قبل أن تتحطم وتشتعل فيها النيران في كازاخستان. مع ذلك، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن من السابق لأوانه التكهن بسبب تحطم الطائرة، وأشار إلى أن سوء الأحوال ربما اضطرها إلى تغيير مسارها.وخلص محللون عسكريون مستقلون روس من فريق استخباراتي، مساء أمس، إلى أن الثقوب قد تكون من ضربة بأحد صواريخ للدفاع الجوي طراز Pantsir-S1 كانت تصد 50 مسيّرة أوكرانية، فيما قال موقع Rybar الموصوف بأنه قناة مؤيدة في Telegram للكرملين: "تم إسقاط العديد من المسيّرات فوق أوسيتيا الشمالية وإنغوشيتيا المجاورة".كما كتب يوري بودولياكا، المدون المؤيد للكرملين، أن أضرارا ظهرت على الطائرة "تتوافق مع صاروخ دفاع جوي، حيث انفجر من الجانب وما فوق". وأن بعض الناجين يتذكرون ضجة سمعوها أثناء محاولة الهبوط الثالثة في غروزني ربما تم التقاطها في رد دفاعي على هجوم استهدف غروزني".ولاحظ أوليفر ألكسندر، الباحث في الاستخبارات، وجود ثقوب دخول على أحد جانبي المثبت الرأسي للطائرة، وثقوب خروج على الجانب الآخر. وقال: "إذا كان سببها طائر أو حطام أثناء الاصطدام، فإني أتوقع المزيد من الخدوش حول الثقوب. يبدو أن كل قطعة كانت لها طاقة حركية كافية لاختراق جسم الطائرة بدلا من مجرد إحداث خدوش فيه".