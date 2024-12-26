لبنان: نتطلع لأفضل علاقات الجوار مع سوريا

وفي بيان على منصة إكس، قالت الخارجية إن "بوحبيب هنأ نظيره السوري على تعيينه في منصبه، مؤكدا "تطلّع لبنان إلى أفضل علاقات الجوار مع الحكومة الجديدة في سوريا، بما يخدم مصالح الشعبين والجمهوريتين.ويسعى الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إلى إقامة علاقات مع قادة العربية والغربية بعد الإطاحة بالأسد.وفي هذا السياق، التقى وفد يرأسه رئيس جهاز المخابرات العراقية، حميد الشطري، في دمشق الإدارة السورية الجديدة، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، الخميس.وقال المتحدث، باسم العوادي، إن "وفدا عراقيا برئاسة رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري، التقى الإدارة السورية الجديدة، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين".