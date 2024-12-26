إيران: مزاعم تدخلنا بالشأن السوري باطلة ومستغربة

أكدت الإيرانية، اليوم الخميس، رفضها مزاعم تدخل بالشأن السوري معتبرة إياها باطلة ومستغربة.





وأضاف: "نؤكد موقفنا المبدئي الداعم لسيادة ووحدة أراضيها وتشكيل نظام سياسي شامل".

وقالت المتحدث باسم الوزارة بقائي إن "اتهامات ومزاعم الأوساط الإعلامية بتدخل في الداخلية لسوريا باطلة ومستغربة".وأضاف: "نؤكد موقفنا المبدئي الداعم لسيادة ووحدة أراضيها وتشكيل نظام سياسي شامل".