لافروف يؤكد: لن نسمح بتقسيم سوريا

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "يجب على ألا تضمن أمنها على حساب أمن الآخرين".وأضاف: "علينا أن نمنع سوريا، وهو ما يسعى إليه البعض".وأشار إلى أن "روسيا تواصل مع دول لمنع تكرار السيناريو الليبي في سوريا، موضحاً أن" سفارة بلاده لم تغلق في دمشق".ولفت إلى تصريح أحمد الشرع الذي وصف العلاقات بين وروسيا بأنها قديمة واستراتيجية، بالقول: "نحن ندعم هذا التوجه".