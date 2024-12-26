بوتين يعلن سعيه لإنهاء حرب أوكرانيا

وقال الرئيس الروسي، مساء الخميس: "روسيا تهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا".ولكنه لم يتردد في استخدام لغة التهديد، والتلويح بالصاروخ الخارق "أوريشنيك" خلال الحرب، في حال تطلب الأمر ذلك.وكان بوتين قد كشف عن "أوريشنيك"، السلاح القادر على حمل رؤوس نووية الشهر الماضي بعد استخدامه لضرب دنيبرو أوكرانيا، مما أدى إلى تصعيد التوتر في النزاع المستمر منذ ما يقرب من 3 سنوات.وقال بوتين: "روسيا قد تستخدم أوريشنيك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنها ليست في من أمرها"، وأضاف: " إذا كان من الضروري استخدام أسلحة متوسطة المدى أكثر قوة فسنفعل ذلك".وكشف بوتين عن الوسيطة، وهي سلوفاكيا، التي تقع غرب أوكرانيا، وجنوب بولندا، وقال الرئيس اليوم الخميس: " سلوفاكيا مستعدة لاستضافة محادثات بين وأوكرانيا".من جهة أخرى، كشف بوتين عن استعداد لتوريد الغاز عبر أوكرانيا إلى أي وكيل مضاد، ولكن "هذا مستحيل بسبب دعوى قضائية من كييف".وأكد: "من المستحيل توقيع صفقة نقل الغاز مع أوكرانيا قبل أيام قليلة من العام الجديد"، وشدد على أن أوكرانيا تعاقب أوروبا بسبب منع توصيل الغاز من للدول الأخرى، عبر أراضيها.