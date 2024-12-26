بمشاركة 25 طائرة.. تفاصيل الضربة "الإسرائيلية" على اليمن

وذكرت الصحيفة العبرية أن "25 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم على اليمن".وأفاد ذاته بأن "الهجمات الإسرائيلية على المطار الدولي بصنعاء تمت في وضح النهار وخلال متلفزة كان يلقيها زعيم الحوثيين".وأكد مسؤولون في "إسرائيل"، مساء الخميس أن سلاح الجو يقف وراء الهجمات في اليمن، والتي تعتبر الأكبر حتى الآن.وتم تنفيذ الهجمات بعد سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية التي نفذها الحوثيون على "إسرائيل" وبعد أسبوع من القصف "الإسرائيلي" السابق في اليمن والذي كان الثالث منذ بداية الحرب والأول الذي يستهدف مناطق حيوية في صنعاء من بينها المطار.وأوضح أن "الهجوم الرابع ضد الحوثيين كان على علو منخفض نسبيا هذه المرة من أجل الحفاظ على عنصر المفاجأة"، مبينا أنه تم خلاله قصف عدة مناطق في وقت واحد وعدة أنواع من البنية التحتية.وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بالهجوم وأن الموافقة على خطط الهجوم تمت من قبل رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".