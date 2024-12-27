وقال رضائي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية، ان "الشباب والشعب السوري المقاوم لن يبقى صامتًا أمام الاحتلال الأجنبي والعدوان والشمولية الداخلية لجماعة ما".وأضاف أنه "في أقل من عام سيعيدون إحياء المقاومة في بشكل مختلف وسيبطلون المخطط الشرير والمخادع لأميركا والكيان الإسرائيلي ودول المنطقة".وتكبدت خسارة كبيرة بفقدان باعتبارها بوابة محور المقاومة بين ولبنان والمنطقة عموما.وفي وقت سابق، توقع المرشد علي خامنئي خروج "مجموعة من الشرفاء في لتغيير الوضع الجديد".