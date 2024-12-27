ما هي الرسالة من زيارة وفد حكومي عراقي الى سوريا ولقاء الشرع؟

نيوز – محلي

التقى، أمس الخميس، وفد أمني برئاسة رئيس المخابرات العراقية، حميد الشطري، رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، ضمن أول زيارة يجريها وفد حكومي إلى سوريا منذ سقوط الأسد، ما الحقيقي من الزيارة؟

وقال مستشار للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين، في تصريح صحفي إن "الهدف من زيارة الوفد إلى دمشق، هو الاطلاع على التطورات الأخيرة في سوريا وكيفية تعامل الإدارة السورية الجديدة مع القضايا التي تهم العراق".

وأضاف أن "الجانب الأمني المتعلق بالحدود ومكافحة تنظيم هي واحدة من القضايا التي تهم العراق".

وقد أعربت الحكومة العراقية عن قلقها من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلحة وعناصر "داعش"، وبدأت عمليات لتعزيز على الحدود المشتركة.

وعن الرسالة التي حملها الوفد إلى الإدارة الجديدة في دمشق اكد علاء الدين ان "العراق يعتبر سوريا جارة ويهمه أن يكون النظام السياسي فيها جامعًا لجميع المكونات دون إقصاء أو تهميش، وأن تتم العملية الانتقالية بسلاسة دون إراقة دماء أو استهداف مكون معين على حساب الآخرين"، لافتا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد على ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين، وأهمية أمن سوريا ووحدة أراضيها، وصيانة استقلالها".

ولفت مستشار إلى أن "اللقاء بين الوفد والإدارة الجديدة في دمشق يعكس حرص على سوريا واستقرار المنطقة"، موضحا أن "العراق يتعامل الآن مع الواقع الجديد مع التأكيد على انتظار أفعال تعكس التزام الإدارة السورية الجديدة بمبادئ الشمولية واحترام التنوع في سوريا."

فيما يرى الخبير السياسي إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، أن "أهمية الزيارة تأتي من كونها التحاقا متأخرا قياسا بالزيارات التي أجرتها عدد من الدول الغربية والعربية إلى دمشق، وهذا يؤشر إلى أن بات أيضا ينظر إلى الوضع الجديد في سوريا بواقعية أكبر من السابق."

ويعتبر الشمري الزيارة "تغيرا كبيرا في موقف الحكومة العراقية اتجاه الوضع الجديد في سوريا"، لافتا الى ان "توقيت الزيارة تأتي بعد إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي أن إيران ستدعم ما أسماهم بشباب المقاومة في سوريا، إذن الزيارة هي بمثابة محاولة من لفصل نفسه عن طبيعة هذه التصريحات".

وذكر ان "الزيارة تمثل اعترافا شبه رسمي من بالإدارة السورية الجديدة لطمأنة الحكومة الانتقالية في سوريا"، موضحا ان "أهداف زيارة الوفد إلى سوريا، هو الأمني والاستخباراتي، على اعتبار ان قلق جدا من بعض الجماعات المتطرفة المتواجدة على الجغرافية السورية، من ضمنها أيضا، إلى جانب وجود عناصر في سجون قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وخشية إطلاق سراحهم من قبل المجاميع المتطرفة"، مشيرا الى "خطورة ذلك وتأثيراته على بشكل كامل، والتنسيق بين الجانبين بخصوص قضايا الحدود والمعابر المشتركة بينهما".