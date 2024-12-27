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ما هي الرسالة من زيارة وفد حكومي عراقي الى سوريا ولقاء الشرع؟

دوليات

2024-12-27 | 01:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما هي الرسالة من زيارة وفد حكومي عراقي الى سوريا ولقاء الشرع؟
2,506 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
التقى، أمس الخميس، وفد أمني عراقي برئاسة رئيس المخابرات العراقية، حميد الشطري، رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، ضمن أول زيارة يجريها وفد حكومي عراقي إلى سوريا منذ سقوط الأسد، ما الهدف الحقيقي من الزيارة؟

وقال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين، في تصريح صحفي إن "الهدف من زيارة الوفد العراقي إلى دمشق، هو الاطلاع على التطورات الأخيرة في سوريا وكيفية تعامل الإدارة السورية الجديدة مع القضايا التي تهم العراق".
 
وأضاف أن "الجانب الأمني المتعلق بالحدود ومكافحة تنظيم داعش هي واحدة من القضايا التي تهم العراق".
 
وقد أعربت الحكومة العراقية عن قلقها من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلحة وعناصر "داعش"، وبدأت عمليات لتعزيز الأمن على الحدود المشتركة.
 
وعن الرسالة التي حملها الوفد العراقي إلى الإدارة الجديدة في دمشق اكد علاء الدين ان "العراق يعتبر سوريا دولة جارة ويهمه أن يكون النظام السياسي فيها جامعًا لجميع المكونات دون إقصاء أو تهميش، وأن تتم العملية الانتقالية بسلاسة دون إراقة دماء أو استهداف مكون معين على حساب الآخرين"، لافتا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد على ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين، وأهمية أمن سوريا ووحدة أراضيها، وصيانة استقلالها".
 
ولفت مستشار رئيس الوزراء إلى أن "اللقاء بين الوفد العراقي والإدارة الجديدة في دمشق يعكس حرص العراق على سوريا واستقرار المنطقة"، موضحا أن "العراق يتعامل الآن مع الواقع الجديد مع التأكيد على انتظار أفعال تعكس التزام الإدارة السورية الجديدة بمبادئ الشمولية واحترام التنوع في سوريا."
 
فيما يرى الخبير السياسي إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، أن "أهمية الزيارة تأتي من كونها التحاقا متأخرا قياسا بالزيارات التي أجرتها عدد من الدول الغربية والعربية إلى دمشق، وهذا يؤشر إلى أن العراق بات أيضا ينظر إلى الوضع الجديد في سوريا بواقعية أكبر من السابق."
 
ويعتبر الشمري الزيارة "تغيرا كبيرا في موقف الحكومة العراقية اتجاه الوضع الجديد في سوريا"، لافتا الى ان "توقيت الزيارة تأتي بعد إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي أن إيران ستدعم ما أسماهم بشباب المقاومة في سوريا، إذن الزيارة هي بمثابة محاولة من العراق لفصل نفسه عن طبيعة هذه التصريحات".
 
وذكر ان "الزيارة تمثل اعترافا شبه رسمي من العراق بالإدارة السورية الجديدة لطمأنة الحكومة الانتقالية في سوريا"، موضحا ان "أهداف زيارة الوفد العراقي إلى سوريا، هو الهدف الأمني والاستخباراتي، على اعتبار ان العراق قلق جدا من بعض الجماعات المتطرفة المتواجدة على الجغرافية السورية، من ضمنها داعش أيضا، إلى جانب وجود عناصر داعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وخشية إطلاق سراحهم من قبل المجاميع المتطرفة"، مشيرا الى "خطورة ذلك وتأثيراته على العراق بشكل كامل، والتنسيق بين الجانبين بخصوص قضايا الحدود والمعابر المشتركة بينهما".

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