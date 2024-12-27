"حقيبة فارغة غيرت حياته".. ما هي قصة السجين (31)؟

نيوز – دولي

من المعروف عن السجون والأفرع الأمنية في بأن الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود.. "لم أكن أحلم يوما بأنني سأخرج من السجن، على الأقل لن أخرج منه حيا أو هكذا ظننت".

بهذه الكلمات يروي الأردني فريحات سائق السفريات بين عمان ودمشق وبيروت مرحلة اليأس الإحباط التي وصل إليها حين كان يقبع في الزنزانة عاريا، تنهشه أنياب الرطوبة والبرد، وتخز أنفه رائحة العفن، بينما يقضي حكما جائرا وقع عليه بعد اعتراف انتُزع منه بأشد الطرق الوحشية واللاإنسانية على الإطلاق.

بداية القصة تعود إلى الثالث والعشرين من آذار عام 2008 عندما كان على وشك الانطلاق من عمان باتجاه دمشق مع حمولته من الركاب.

يومها، طلب منه أحدهم أن يوصل أمانة إلى شخص آخر في دمشق، إذ من المألوف أن يرسل الناس الهدايا والطرود بين العواصم مع سائقي السفريات.

وكانت الأمانة عبارة عن حقيبة أراد الشخص المرسِل أن تكون هدية لأحد أصدقائه، ولأن الحقيبة فاخرة وفارغة لم يتردد في حمل الأمانة كما طلب منه.

ووصل إلى دمشق وأوصل ركابه بسلام حيث اتصل بصاحب الحقيبة وحدد معه مكاناً للتسليم.

ولم يكن يعلم أن هذه اللحظة ستغير حياته إلى الأبد.، وفور تسليمه الحقيبة، أحاط به مسلحان ووضعا مسدسيهما على ظهره قبل أن يقيدانه ويعصبان عينيه ويلقيانه في سيارتهما... وكانت تلك بداية رحلته نحو المجهول.

انتهى به المطاف في أحد الأفرع الأمنية السورية، والمعروف باسم فرع فلسطين.

وهناك تبين له أن الحقيبة كانت تحتوي على رسالة حول معلومات عن الجيش السوري مخفية داخل بطانة الحقيبة.

وواجه أساليب تعذيب قاسية، شملت الصعق الكهربائي، التعليق من اليدين لمدة يومين، والتجويع.

ولم تكن هذه الأساليب تهدف فقط إلى انتزاع اعترافات، بل أيضاً إلى كسر الروح الإنسانية.

إبراهيم، الذي أقسم عدم معرفته بمحتوى الرسالة أو أي نشاط مخالف، وجد نفسه، وحيداً ومحاطاً بالشكوك والتهم.

ولم يكن الألم الجسدي هو الجانب الوحيد من معاناة . في زنزانة انفرادية، كان يقضي أيامه محاطاً بالصمت والخوف، والشوق للأهل والأحباب.

وهكذا تحول من مواطن يتمتع بكل حقوقه إلى مجرد رقم فصار اسمه السجين رقم "31".

وبعد تعذيب شديد، وقف أمام محكمة أمن الدولة العليا في .

ووُجهت إليه تهم التخابر مع جهات معادية ونقل معلومات عسكرية، وحُكم عليه بالسجن لمدة تجاوزت العقدين.

ولم تكن المحاكمة سوى إجراء شكليا لتثبيت الحكم؛ حيث لم يتمكن من الدفاع عن نفسه، ونقل إلى مسلخ سورية البشري "سجن صيدنايا".

وبينما هو غارق في اليأس في زنزانته التي قضى فيها نحو 17 عاما ضج وعلت التكبيرات في جنباته، وكأنه يوم القيامة.

رجال مسلحون يفتحون أبواب وسط ذهول المساجين الذين راحوا يتدافعون لاستنشاق عبق الحرية بعد سنوات عجاف التهمت أجسادهم وأرواحهم.

"سقط الأسد" تلك الكلمة التي ترددت في أجواء وقوبلت بفرح عارم لا يقل نشوة عن نشوة الحرية.

وبخطوات مترنحة، سار لمسافة تصل إلى 35 كيلو مترا حتى وصل إلى العاصمة دمشق وهناك التقى بمجموعة من الشباب الذين ساعدوه على العودة إلى الأردن، حيث التقى أخيرا بعائلته.