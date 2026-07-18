تلغراف البريطانية: ضربات أمريكية تعزل بندر عباس وتهدد نصف تجارة إيران

وقالت الصحيفة، إن عباس تُعد من أهم الموانئ الإيرانية وتضم قاعدة بحرية رئيسية تشرف على ، مشيرة إلى أن تضرر طرق الربط البرية والسككية يهدد بتعطيل جزء كبير من النشاط التجاري.ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي سابق أن ترى أن عزل المدينة قد يكون ضرورياً لاستعادة الملاحة في مضيق هرمز، فيما حذرت من تداعيات هذه الضربات على البنية التحتية المدنية والقانون الإنساني الدولي.