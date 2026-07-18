عمدة نيويورك: نبحث قانونياً إمكانية اعتقال نتنياهو إذا زار المدينة

وأوضح ممداني، في مقابلة مع صحيفة " تايمز"، أن النقاش لا يزال جارياً مع في المدينة، مؤكداً أن إدارته "ستفعل كل ما يسمح به القانون"، دون اتخاذ إجراءات خارج الإطار القانوني.ووصف ممداني نتنياهو بأنه "مكانه في لاهاي"، في إشارة إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من ، لافتاً إلى أنه سبق أن تعهد خلال حملته الانتخابية بالسعي إلى اعتقاله إذا زار نيويورك.