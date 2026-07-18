وسائل إعلام تكشف عن اول اتصال دولي للمرشد الايراني الجديد

ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إن تُعد من أقرب الدول إلى ، وإن "صديق مقرب للجمهورية الإسلامية"، مشيرة إلى أن مجتبى لا يظهر في الأماكن العامة حالياً بسبب الأوضاع العسكرية والاعتبارات الأمنية.وأضافت المصادر أن هذا التوجه يأتي في ظل تنامي العلاقات بين وطهران، عقب توقيع اتفاقية الشاملة بين البلدين، واستمرار التنسيق بينهما في عدد من الملفات الإقليمية والدولية.