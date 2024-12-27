برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل الرئيس المؤقت هان داك سو

نيوز – دولي

صوت برلمان الجنوبية، اليوم الجمعة، على عزل الرئيس المؤقت هان داك سو.

وجاء هذا القرار بحق الرئيس المتهم بعرقلة التحقيق حول محاولة الرئيس المعزول فرض الأحكام العرفية ما أغرق البلاد في أزمة سياسية خطرة.

وصوت الكوري في 14 كانون على تأييدا عزل الرئيس المحافظ يون سوك يول الذي فرض الأحكام العرفية وأرسل إلى في مطلع الشهر الحالي قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.

واستدعى التحقيق حول الفساد الرئيس المعزول مرتين لاستجوابه حول أحداث 4 كانون الأول، إلا أن يون رفض تلبية الاستدعاء في المرتين.