أبرز 8 قرارات سيوقعها ترامب فور دخوله البيت الأبيض

نيوز – دولي

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بتطبيق مجموعة من السياسات في اليوم من عودته إلى البيت الأبيض، منها ما يتعلق بملفات الهجرة والحدود، والتربية الجنسية في المدارس.

ومن أبرز الملفات التي وعد ترامب باتخاذ قرارات حاسمة في شأنها، مع انطلاق فترته الرئاسية الثاني: -إغلاق الحدود بين الولايات والمكسيك -بدء "أكبر ترحيل في التاريخ الأمريكي" - تحفيز إنتاج النفط والغاز الطبيعي وتسريع تصاريح الحفر والتكسير الهيدروليكي -التراجع عن اللوائح البيئية -العفو عن الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بأحداث 6 يناير 2021 في الكابيتول -التوقيع على أمر تنفيذي من شأنه قطع التمويل الفيدرالي عن أي مدرسة "تدفع نظرية العرق وجنون المتحولين جنسيا وغيرها من المحتويات العنصرية أو الجنسية أو السياسية غير المناسبة بحياة أطفالنا". -التراجع عن سياسات الرئيس جو بايدن المتعلقة بالسيارات الكهربائية -فرض الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من المكسيك وكندا والصين ومن المقرر أن تقام مراسم تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، ظهر يوم 20 كانون الثاني 2025، حيث سيؤدي ترامب اليمين الدستورية على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي.

