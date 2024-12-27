تكلم اثناء النوم.. قاتل أخيه يفضح نفسه وزوجته تبلغ السلطات

وقعت الجريمة في عام 2001، حين أقدم الأخ على قتل شقيقه باستخدام آلة حادة، بمساعدة الأم التي ساعدت في التخلص من الجثة ودفنها تحت أرضية مطبخ المنزل الذي كان قيد التشييد في ذلك الوقت.لاحقا، ادعت الأم أن ابنها توفي غرقًا أثناء محاولته الهجرة بطريقة غير شرعية.ظلت تفاصيل الجريمة طي الكتمان لعقود، إلى أن بدأت خيوطها في الانكشاف بسبب حديث الجاني عن الواقعة أثناء نومه، مما أثار شكوك زوجته. وعند مواجهته، اعترف لها بالسر الذي أخفاه لمدة تجاوزت 20 عامًا.في خطوة مفاجئة، قررت الزوجة الإبلاغ عن زوجها بعد خلاف وقع بينهما، وتوجهت إلى مركز لتقديم التفاصيل. وبناءً على بلاغها، توجهت السلطات إلى المنزل القديم حيث تم الحفر في المكان المحدد، ليتم العثور على رفات .عقب استخراج الرفات تم توقيف الجاني ووالدته على ذمة التحقيق.