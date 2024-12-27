طلب من حماس للمجتمع الدولي حول الابادة في مستشفى كمال عدوان

وذكرت الحركة في بيان، أن "اقتحام جيش الكيان الصهيوني عدوان والمجازر الوحشية في محيطه، تعد جرائم حرب صهيونية".وحملت الحركة، "الاحتلال الصهيوني ومن خلفه الأمريكية المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية في المستشفى".وطالبت حماس، "المجتمع الدولي وكل والأطراف الفاعلة، بالتحرك وكسر حلقة الصمت والعجز أمام هذه الإبادة".واكدت إن "اقتحام الاحتلال الصهيوني عدوان والمجازر في محيطه، تتم وسط تخاذل دولي وتواطؤ من الأمريكية"، مطالبة، "باتخاذ إجراءات لوقف العدوان الصهيوني والإبادة المستمرة، ومحاسبة الكيان الصهيوني وقادته الإرهابيين".