إيران تحذر من "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا

وصل عراقجي إلى بكين بعد ظهر الجمعة، على ما أعلن الإعلام الإيراني، في أول زيارة يقوم بها إلى البلاد منذ تعيينه في المنصب.وكتب عراقجي في المقال الذي نشرته صحيفة "الشعب" باللغة الصينية بأن "تعتبر صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل مسؤولية وحده.. من دون تدخل مدمّر أو وإملاءات خارجية". وأكد احترام لـ"وحدة وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".ولفت عراقجي، في مقاله إلى أن دعم السوري هو "مبدأ محدد يتعين على جميع الجهات الفاعلة أخذه في الاعتبار".وستشمل زيارة عراقجي التي تستمر ليومين محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، بحسب الخارجية .تعد الصين شريك تجاري لإيران وأبرز جهة تشتري نفطها الخاضع لعقوبات أميركية.تعهّد شي في تشرين الأول تعزيز العلاقات مع أثناء محادثات عقدها مع نظيره مسعود بزشكيان في روسيا على هامش قمة بريكس.