مصر تمنع دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا والعراق

وذكرت المصادر أن "السلطات اتخذت قرارا بمنع الفلسطينيين القادمين من سوريا والسودان وليبيا والعراق واليمن من دخول مصر وحتى إشعار أخر".وقبل أيام اتخذت السلطات المصرية قراراً مماثلا حيث قررت وقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية .وأوضحت المصادر أن "القرار تضمن توقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن دخول مصر، كما تضمن منع دخول السوريين سواء كانوا زوجا أو زوجة لمصري أو مصرية دون موافقة أمنية".وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت دعم مصر للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية بهدف دعم سوريا.وجددت مصر كذلك دعمها لجهود السوري في إعادة بناء وطنه ومؤسساته عبر عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تشارك فيها كل مكونات السوري وتضمن حقوقهم.