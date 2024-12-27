وزير الدفاع الإيراني عن "التدخل" في سوريا: إنهم يخافون من المقاومة

وذكر العميد زاده، في له بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال فيلق القدس في الجنرال رضي موسوي على أيدي إسرائيل في دمشق: "لقد اعتدنا أن نساعد على استقرار سوريا، لكن الآن أمريكا تحتل أراضي واسعة، وإسرائيل تسرح وتمرح في سوريا".وأضاف متسائلاً: "لماذا لا تساعد الولايات وكذلك بريطانيا وفرنسا ودول أخرى على الاستقرار، لماذا يصدرون بيانات فقط؟".وأوضح وزير الدفاع الإيراني "إنهم يخافون من المقاومة، ولهذا يطلقون تصريحات ضدنا. تاريخ أمريكا كله 250 سنة بدأت بالقتل ثم هاجموا بقية العالم".وبشأن التهديدات التي تشير إلى أنه بعد سقوط نظام في سيأتي الدور على الحوثيين في اليمن وإيران، قال وزير الدفاع الإيراني "أحيانًا يقولون إنه بعد يأتي دور اليمن ثم .. بالمناسبة الدور سيأتي عليكم".وتابع "بعد رحيلنا من سوريا، ضربت إسرائيل البنية التحتية السورية بأكملها بـ500 هجوم".وأكد: "لن نقبل باستخدام القوة ضدنا، سنتصدى للمتنمرين، وعلى من يدلي بتصريحات أن يكون حذرًا".