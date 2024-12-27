اليمن.. غارات جديدة على العاصمة صنعاء

واشارت الوسائل، الى "سماع دوي انفجارات لي صنعاء".من جانبه، نشرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيون: "عدوان يستهدف صنعاء".وقالت القناة12 الإسرائيلية، :"تقارير عن قصف عدة في والولايات هي على الأرجح من تنفذ الهجمات".