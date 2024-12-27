بعد ضجة الكبيرة.. محافظ دمشق يوضح بشأن السلام بين سوريا وإسرائيل

وقال المحافظ: "من واجبي أن أوضح مقصدي مما ظهر عبر أثير إحدى الإذاعات الأمريكية، كوني محافظا لدمشق لم أتطرق أبدا إلى السلام مع وليس ذلك من صلاحياتي إطلاقا، هناك وزارة خارجية وهناك قيادة".وأضاف: "كان سياق كلامي يصب في التعايش السلمي الأهلي المحلي سياق الذي بقي حوالي الساعة كان يصب عن تعب السوري في سنوات الثورة وأنه بحاجه إلى داخلي ولا يريد الحروب الخارجية، من الممكن أن يكون التعبير لدي ناقصا، ولكن الله هو الرقيب على ما قلت وما نويت".وفي حديث مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية NPR قال مروان، إنه "في الفترات الأخيرة قد تكون شعرت بالخوف" بسبب "فصائل" معينة، "فتقدمت قليلا (في المنطقة العازلة) وقصفت قليلا"، إلى أن هذه المخاوف كانت "طبيعية".وأكد أنه ليس لدى الحكومة السورية الجديدة "أي خوف تجاه وأن "مشكلتنا ليست مع إسرائيل".وتابع: "لا نريد أن نعبث بما يهدد أمن أو أمن أي دولة"، ودعا الولايات المتحدة، حسب التقرير، للمساعدة في تحسين العلاقات مع إسرائيل، وقال: "يوجد هناك أناس يريدون التعايش ويريدون السلام، ولا يريدون النزاعات". مضيفا: "لا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل ولا نستطيع أن نكون ندا لأحد".