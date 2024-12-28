الثانية خلال أيام.. قسد "تتبرأ" من "مفخخة منبج"

وقالت قسد في بيان "ندين التفجير الإرهابي الذي وقع في منبج مساء أمس، ونرفض أي اتهام لقواتنا بالتورط فيه".وأضاف المنشور: "ندعو أهلنا في منبج وعقلائها إلى التكاتف لكشف الجناة الحقيقيين في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي الذين تتزايد أفعالهم الإجرامية في القتل والنهب وترهيب المدنيين".ووقع الانفجار قرب المسجد الكبير بالقرب من السرايا وسط منبج، دون سقوط ضحايا، وهو الثاني من نوعه بعد انفجار بعبوة لاصقة في سيارة امام مراكز التجنيد في منبج، فيما تتجه أصابع الاتهام الى قوات سوريا الديمقراطية.