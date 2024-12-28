دولة عربية تسمح بهاتف واحد

وقال وزير المالية الكيلاني إن "كل قادم من الخارج يدخل بهاتفه الشخصي والذي يسجله دون أي ضرائب أو رسوم". وأضاف أنه "مسموح لكل هاتف شخصي ليس عليه رسوم أو جمارك على أن تكون الرسوم على أي جهاز آخر". وأشار إلى أن "95% من واردات الهواتف إلى يتم تهريبها بينما لا تدفع إلا 5% الرسوم الجمركية المقررة مما يضر بالخزانة العامة للدولة ويؤثر سلبًا على المصري"، مبينًا أنه "يتم تهريب هواتف محمولة إلى بقيمة 5 مليارات جنيه شهريا أي 60 مليار جنيه سنويا".وأوضح أن "من لم يسجل وقت وصوله ستصله رسالة للدفع خلال 90 يوما سواء إلكترونيا أو في البنوك وتنتفي عنه في تلك الحالة صفة الهاتف الشخصي وفي حال عدم الدفع بعد هذه المدة يُغلَق الهاتف من جميع الشبكات".وأوضح أن "الوزارة صممت تطبيقا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية".وأشار أن "مأمور الجمرك سيكون معه جهاز لتسجيل رقم الهاتف في صالات الوصول في المنافذ، لافتا إلى أنه تم إجراء تدريب على سرعة تسجيل الأرقام بالتنسيق مع وزارة الاتصالات".ولفت إلى أن "قيمة الرسوم الجمركة على الهاتف تبلغ 38.5% مشمولة بالقيمة المضافة ورسم تنمية موارد الدولة".