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بعد تحطم الطائرة الأذرية.. تركمانستان تعلق رحلاتها الى روسيا
دوليات
2024-12-28 | 06:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
491 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
نقلت
وكالة
تاس
الروسية
للأنباء، اليوم السبت، عن شركة
الطيران
الوطنية في تركمانستان قولها إنه تقرر تعليق الرحلات
الجوية
المنتظمة بين
العاصمة
عشق أباد وموسكو لمدة شهر ابتداء من 30 ديسمبر كانون
الأول
.
يأتي هذا في أعقاب تحطم طائرة تابعة للخطوط
الجوية
الأذربيجانية في كازخستان بالقرب من
مدينة
أكتاو يوم الأربعاء، بعدما حولت مسارها مبتعدة عن منطقة بجنوبي روسيا، استخدمت موسكو فيها بشكل متكرر أنظمة الدفاع الجوي ضد الطائرات المسيرة الهجومية الأوكرانية، بحسب رويترز.
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