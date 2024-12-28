بعد تحطم الطائرة الأذرية.. تركمانستان تعلق رحلاتها الى روسيا

يأتي هذا في أعقاب تحطم طائرة تابعة للخطوط الأذربيجانية في كازخستان بالقرب من أكتاو يوم الأربعاء، بعدما حولت مسارها مبتعدة عن منطقة بجنوبي روسيا، استخدمت موسكو فيها بشكل متكرر أنظمة الدفاع الجوي ضد الطائرات المسيرة الهجومية الأوكرانية، بحسب رويترز.