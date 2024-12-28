ما عدد المختفين قسرا رغم فتح السجون السورية.. ارقام مرعبة

وقالت السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن "هناك ما لا يقل عن 112 ألفا و414 شخصا لا يزالون مختفين قسرا على يد نظام الأسد" على الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين في الأسابيع الأخيرة".وقدرت عدد المفرج عنهم بعد فتح السجون بنحو "24 ألفا و200 شخص"، مشيرة إلى أن قاعدة بياناتها حتى أغسطس الماضي تشير إلى أن العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسرا بلغ أكثر من 136 ألف شخص.وأعلنت مقابر جماعية خلال الأسابيع الأخيرة، لافتة إلى أنه تم "الكشف عن تحتوي على رفات آلاف الضحايا الذين أعدموا خارج نطاق القانون".ودعت الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان تحقيق العدالة والمساءلة، والعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان في .