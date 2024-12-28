بوتين يعتذر لرئيس أذربيجان عن تحطم الطائرة

اعتذر الرئيس بوتين، السبت، لنظيره الأذربيجاني عن"الحادث المأساوي" بشأن تحطم الطائرة.





وقال الكرملين إن أبلغ نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، السبت، أن الدفاع الجوي كان نشطا عندما حاولت طائرة الخطوط الأذربيجانية الهبوط في غروزني قبل أن تتحطم".



وأضاف أن أبلغ علييف في مكالمة هاتفية أنه "خلال ذلك الوقت، تعرضت غروزني و(بلدة) موزدوك وفلاديكافكاز لهجمات من طائرات مسيّرة قتالية أوكرانية وأن الدفاع الجوي كان يصد هذه الهجمات".



لكن لم يوضح ما إذا كان الدفاع الجوي قد أصاب الطائرة بشكل مباشر. وكانت الطائرة الأذربيجانية في طريقها يوم الأربعاء، من باكو إلى غروزني، الإقليمية لجمهورية الشيشان الروسية، عندما توجهت إلى كازاخستان وتحطمت خلال محاولة للهبوط بشكل اضطراري. ولقي 38 شخصا مصرعهم ونجا 29 آخرون من الحادث.وقال الكرملين إن أبلغ نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، السبت، أن الدفاع الجوي كان نشطا عندما حاولت طائرة الخطوط الأذربيجانية الهبوط في غروزني قبل أن تتحطم".وأضاف أن أبلغ علييف في مكالمة هاتفية أنه "خلال ذلك الوقت، تعرضت غروزني و(بلدة) موزدوك وفلاديكافكاز لهجمات من طائرات مسيّرة قتالية أوكرانية وأن الدفاع الجوي كان يصد هذه الهجمات".لكن لم يوضح ما إذا كان الدفاع الجوي قد أصاب الطائرة بشكل مباشر.

من جانبه، أكد الرئيس الأذربيجاني لبوتين أن الطائرة المنكوبة تعرضت لتدخل مادي وفني غريب في المجال الجوي وفقدت السيطرة عليها بالكامل.



وكانت شركة الخطوط الأذربيجانية قد أعلنت، الجمعة أن النتائج الأولية أظهرت أن طائرتها تعرضت "لتدخل مادي وفني خارجي".



وأفادت عدة تقارير الخميس بأن السلطات الأذربيجانية تعتقد أن الطائرة تحطمت جراء إطلاق صاروخ روسي مضاد للطائرات عليها.



ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية عن مسؤولين كبار لم تسمهم في أذربيجان قولهم إن صاروخا ضرب الطائرة الأربعاء، ووفقا لهذه المصادر، ضرب صاروخ مضاد للطائرات من طراز "بانتسير إس" الطائرة من طراز "إمبراير 190".