إيران تتحدث عن "عام مهم" للقضية النووية

وأكدت أن عام 2025 سيكون عاما مهما للقضية النووية في مواجهة إعادة فرض سياسة الضغط الأقصى للرئيس ترامب، وفقا لما ذكرت رويترز.وتراجع ترامب في عام 2018 عن أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2015 ‬‬وافقت بموجبه على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها الولايات والأمم .وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحفيين في بكين: "2025 سيكون عاما مهما بالنسبة للقضية النووية الإيرانية".وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني أنه ناقش هذه المسألة مع نظيره الصيني، لكن عراقجي لم يذكر ترامب بالاسم ولم يوضح كيف يمكن أن يكون هذا العام مهما بالنسبة لإيران.ووفق ما ذكرت "رويترز"، ربما يكون مبعث القلق الرئيسي لدى القادة الإيرانيين هو أن يسمح ترامب لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بمهاجمة مواقع نووية إيرانية، مع تشديد العقوبات الأميركية على صناعة النفط الحيوية في .