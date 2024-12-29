الغاء الاف الرحلات الجوية في امريكا

وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية ووكالات إنفاذ المحلية أن ما لا يقل عن 10 أعاصير ضربت ولايات ولويزيانا ومسيسيبي في الولايات أمس السبت، مما أدى إلى وفاة شخص بالقرب من هيوستن، بالإضافة إلى 4 إصابات.وقال خبير الأرصاد آرون جليسون، من مركز التنبؤ بالعواصف التابع لهيئة الأرصاد الوطنية، "من المحتمل أن ترتفع هذه الأرقام".وأدت الأعاصير إلى تراكم الجلود وهبوب الرياح على الساحل الغربي، مما تسبب بتأخير أو إلغاء آلاف الرحلات في موسم العطلات في جميع أنحاء البلاد.وأفاد موقع تتبع الرحلات "فلايت أوير" بأن أكثر من 700 رحلة في الولايات تأخرت أمس السبت، وألغيت أكثر من 200 رحلة أخرى.وقال الموقع إنه تم تأخير حوالي ثلث الرحلات في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، وتأخر ما يقرب من نصف الرحلات القادمة من مطار دالاس/فورت وورث الدولي ومطار جورج بوش الدولي في هيوستن.كما أدت الأعاصير إلى تضرر أو تدمير منازل ومدارس كثيرة، بالإضافة إلى تحطيم أشجار وسقوط أعمدة كهرباء، وفقا لمسؤولين محليين.