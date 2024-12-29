ضعف الطائرة الأذربيجانية.. اعلان حصيلة ضحايا الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة

ونقلت يونهاب للانباء، عن خدمة الإطفاء في كوريا الجنوبية إن طائرة تقل 181 راكبا تحطمت في مطار بكوريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 85 شخصا على الأقل، مشيرة الى ان الطائرة خرجت عن المدرج واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي في جنوب غرب البلاد.ولم يعرف بعد سبب سقوط الطائرة، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الحادث ربما يكون ناجما عن اصطدام طيور بأنظمة الطائرة.وتعد هذه الحادثة هي الثانية خلال 3 أيام بعد تحطم طائرة اذربيجانية في كازاخستان كانت متوجهة الى روسيا، لكن المضادات أطاحت بها خلال التصدي لمسيرة اوكرانية، وتسببت الحادثة بمقتل 38 ونجاة 29 اخرين، ما يعني ان ضحايا حادثة تحطم الطائرة الكورية الجنوبية ضعف ضحايا الطائرة الأذربيجانية.