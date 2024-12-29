بعد كوريا وكازاخستان.. حادثة طائرة جديدة في كندا

وكشفت وسائل اعلام كندية، عن إغلاق مطار هاليفاكس مؤقتًا مساء امس السبت بعد أن واجهت طائرة قادمة من سانت جونز مشكلة أثناء الهبوط، مما أدى إلى انزلاق الطائرة على واشتعال جزء منها، وذلك بسبب عدم فتح احد إطارات الطائرة اثناء الهبوط مما تسبب بانزلاق الطائرة في على جسم الطائرة وجانب بشكل مباشر.وقالت وسائل الاعلام ان الطائرة بدأت تتأرجح بزاوية 20 درجة إلى اليسار، فيما بدأ جناح الطائرة في الانزلاق على الرصيف، إلى جانب جزء من المحرك، قبل ان تتوقف الطائرة وتتصاعد النيران من الجانب الايسر للطائرة.وهذه الحادثة هي الثانية خلال ساعات حيث شهد مطار موان الكوري الجنوبي، كارثة نتيجة اصطدام طائرة بجدار في المطار بعد خروجها من ما أدى الى مقتل 120 شخصا حتى الان، فيما شهدت كازاخستان اول الامس سقوط طائرة اذربيجانية بعد ان اصابتها الدفاعات الجوية الروسية اثناء التصدي لطائرة مسيرة اوكرانية ما أدى لمقتل 38 شخصا واصابة 29 اخرين.