وبحسب الصحيفة، لن "تتمكن أسماء (49 عامًا) من العودة إلى موطنها لندن دون وثائق سفرها الرسمية وسط تقارير تفيد بأنها مريضة بشدة بسرطان الدم، وأن فرص بقائها على قيد الحياة لا تتجاوز 50%".ويأتي ذلك بعد أن غادر والدها طبيب القلب الشهير، فواز الأخرس، عيادته في هارلي ستريت، فيما يبدو أنها محاولة لرعاية ابنته التي فرت إلى بعد انهيار نظام زوجها.وتدور تكهنات في الأيام الأخيرة حول طلب أسماء الطلاق من الأسد، وأنها تريد العودة إلى بريطانيا لمواصلة علاجها الحيوي من السرطان.لكن مصادر في الحكومة أكدت أن أسماء، التي تحمل أيضًا الجنسية السورية، لم تعد تمتلك وثائق سفر بريطانية صالحة بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها في عام .كما صرحت وزيرة الداخلية إيفايت كوبر بأن الحكومة لن تسمح لها بالعودة إلى البلاد؛ لأن القرار "لا يمكن أن يستند فقط إلى أسباب صحية".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية ديفيد لامي لأعضاء البرلمان، إن أسماء، التي ولدت ونشأت في أكتون، غرب لندن، "غير مرحب بها هنا".وأصبحت أسماء سيدة سوريا الأولى عام 2000 بعد زواجها من (59 عامًا)، في سوريا بنفس العام الذي تولى فيه السيطرة على البلاد، بعد وفاة والده حافظ الذي توفي عن عمر ناهز 69 عامًا.