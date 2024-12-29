الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في سوريا.. جدل بعد تصريح امرأة في الإدارة الجديدة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-511210-638710740995194558.png
لـ"سبب غريب".. منع أسماء الأسد من دخول بريطانيا
دوليات
2024-12-29 | 07:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
2,525 مشاهدة
أكدت تقارير بريطانية، اليوم الأحد، أن زوجة الرئيس السوري السابق بشار الاسد، التي تعاني من حالة صحية حرجة، مُنعت من العودة إلى بريطانيا لتلقي العلاج من السرطان بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها، بحسب صحيفة "ديلي ميل"
البريطانية
.
وبحسب الصحيفة، لن "تتمكن أسماء
الأسد
(49 عامًا) من العودة إلى موطنها لندن دون وثائق سفرها الرسمية وسط تقارير تفيد بأنها مريضة بشدة بسرطان الدم، وأن فرص بقائها على قيد الحياة لا تتجاوز 50%".
ويأتي ذلك بعد أن غادر والدها طبيب القلب الشهير، فواز الأخرس، عيادته في هارلي ستريت، فيما يبدو أنها محاولة لرعاية ابنته التي فرت إلى
روسيا
بعد انهيار نظام زوجها.
وتدور تكهنات في الأيام الأخيرة حول طلب أسماء الطلاق من الأسد، وأنها تريد العودة إلى بريطانيا لمواصلة علاجها الحيوي من السرطان.
لكن مصادر في الحكومة
البريطانية
أكدت أن أسماء، التي تحمل أيضًا الجنسية السورية، لم تعد تمتلك وثائق سفر بريطانية صالحة بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها في عام
2020
.
كما صرحت وزيرة الداخلية
البريطانية
إيفايت كوبر بأن الحكومة لن تسمح لها بالعودة إلى البلاد؛ لأن القرار "لا يمكن أن يستند فقط إلى أسباب صحية".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية ديفيد لامي لأعضاء البرلمان، إن أسماء، التي ولدت ونشأت في أكتون، غرب لندن، "غير مرحب بها هنا".
وأصبحت أسماء سيدة سوريا الأولى عام 2000 بعد زواجها من
الأسد
(59 عامًا)، في سوريا بنفس العام الذي تولى فيه السيطرة على البلاد، بعد وفاة والده حافظ
الأسد
الذي توفي عن عمر ناهز 69 عامًا.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
تقارير عن "معاناة أسماء الأسد" وقرب موتها.. هل هي محاولة تأثير للسماح بدخولها لبريطانيا؟
04:07 | 2024-12-26
اخفاها الأسد ببريطانيا.. إدارة سوريا الجديدة تطالب بـ163 مليون جنيه إسترليني
12:18 | 2024-12-14
تحذير أميركي من جائحة جديدة.. وبريطانيا تستعد باللقاحات!
11:47 | 2024-12-13
لوقف الهجرة غير النظامية.. بريطانيا توقع اتفاقية أمنية مع العراق
07:51 | 2024-12-12
اسماء الاسد
بريطانيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
سيناريو "مريب" يحتاج إجابات.. العراق يدفع مليوني دولار يوميا لتركمانستان مقابل غاز تستهلكه إيران؟
خاص السومرية
27.37%
04:50 | 2024-12-28
سيناريو "مريب" يحتاج إجابات.. العراق يدفع مليوني دولار يوميا لتركمانستان مقابل غاز تستهلكه إيران؟
04:50 | 2024-12-28
أول تعليق لكاساس بعد الخسارة أمام السعودية بخليجي 26
رياضة
26.87%
12:30 | 2024-12-28
أول تعليق لكاساس بعد الخسارة أمام السعودية بخليجي 26
12:30 | 2024-12-28
25 نعشا رمزيا "حشديًا" سيجوب بغداد لساعتين .. ما قصة "مجزرة القائم"؟
سياسة
24.53%
00:57 | 2024-12-28
25 نعشا رمزيا "حشديًا" سيجوب بغداد لساعتين .. ما قصة "مجزرة القائم"؟
00:57 | 2024-12-28
تحذير يخص الطيران المدني فوق أجواء العراق (صورة)
محليات
21.23%
13:28 | 2024-12-27
تحذير يخص الطيران المدني فوق أجواء العراق (صورة)
13:28 | 2024-12-27
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الطب اون لاين .. فرصة للوعي ام خطر على الصحة - حلقة ١٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-29
Morning Live
الطب اون لاين .. فرصة للوعي ام خطر على الصحة - حلقة ١٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-29
ناس وناس
باب المعظم بغداد - الحلقة ١٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-29
ناس وناس
باب المعظم بغداد - الحلقة ١٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-29
عشرين
جدل تغيير النظام.. صراع الداخل والخارج - الحلقة ٥٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-28
عشرين
جدل تغيير النظام.. صراع الداخل والخارج - الحلقة ٥٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-28
رحال
خشابة البصرة إيقاعات تراثية تأسر القلوب - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-28
رحال
خشابة البصرة إيقاعات تراثية تأسر القلوب - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-28
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ الى ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2024-12-28
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ الى ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2024-12-28
Biotic
اضطراب القلق النفسي، هشاشة العظام وسن اليأس، تنخر العظام - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-27
Biotic
اضطراب القلق النفسي، هشاشة العظام وسن اليأس، تنخر العظام - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-27
واتساب
أخبار منوعة 27-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-27
واتساب
أخبار منوعة 27-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-27
علناً
الخدمات ومشاكل الاستثمار والمستثمرين - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-26
علناً
الخدمات ومشاكل الاستثمار والمستثمرين - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-26
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الطب اون لاين .. فرصة للوعي ام خطر على الصحة - حلقة ١٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-29
Morning Live
الطب اون لاين .. فرصة للوعي ام خطر على الصحة - حلقة ١٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-29
ناس وناس
باب المعظم بغداد - الحلقة ١٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-29
ناس وناس
باب المعظم بغداد - الحلقة ١٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-29
عشرين
جدل تغيير النظام.. صراع الداخل والخارج - الحلقة ٥٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-28
عشرين
جدل تغيير النظام.. صراع الداخل والخارج - الحلقة ٥٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-28
رحال
خشابة البصرة إيقاعات تراثية تأسر القلوب - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-28
رحال
خشابة البصرة إيقاعات تراثية تأسر القلوب - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-28
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ الى ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2024-12-28
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ الى ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2024-12-28
Biotic
اضطراب القلق النفسي، هشاشة العظام وسن اليأس، تنخر العظام - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-27
Biotic
اضطراب القلق النفسي، هشاشة العظام وسن اليأس، تنخر العظام - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-27
واتساب
أخبار منوعة 27-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-27
واتساب
أخبار منوعة 27-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-27
علناً
الخدمات ومشاكل الاستثمار والمستثمرين - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-26
علناً
الخدمات ومشاكل الاستثمار والمستثمرين - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-26
اخترنا لك
في سوريا.. جدل بعد تصريح امرأة في الإدارة الجديدة
11:09 | 2024-12-29
الأمم المتحدة تكشف عن رقم صادم للاجئين عالميا في 2024
10:48 | 2024-12-29
تفاصيل جديدة بشان طائرة الركاب الاذرية: سقطت بنيران أرضية
09:22 | 2024-12-29
مصر.. مقتل سائح وإصابة آخر بهجوم لسمكة قرش
08:21 | 2024-12-29
كوارث الطائرات تتواصل.. تحطم طائرة في الإمارات ومصرع قائدها ومرافقه
08:02 | 2024-12-29
مصرع شخصين في انفجار بمستودع أسلحة بريف دمشق (فيديو)
07:43 | 2024-12-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.