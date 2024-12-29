مصر.. مقتل سائح وإصابة آخر بهجوم لسمكة قرش

ولم يُكشف النقاب عن جنسية السائحين، اللذين تم إيداعهما بورتو .وذكرت وزارة البيئة المصرية، على صفحتها الرسمية في فيسبوك: "وزيرة البيئة تتابع حادث هجوم قرش بمنطقة شمال مرسى علم، وترفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظة بمحميات الأحمر، وتصدر توجيهاتها بتشكيل للوقوف على أسباب الحادث".وكشفت أنه "سيتم إغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات لمدة يومين اعتبارا من غدا الإثنين".وشهدت مصر في ايلول من العام الماضي بتر ساق سيدة في دهب على الأحمر نتيجة هجوم من سمكة قرش، كما قتل سائح روسي في العام نفسه بهجوم من سمكة قرش في الغردقة.ويخشى علماء البيئة من حوادث الهجمات غير المبررة من أسماك القرش، وهي التي يهاجم فيها القرش البشر وهو في وضعه الطبيعي دون تعرضه للجوع أو الاستفزاز، وهي حوادث تتكر في عدد من الشاطئية حول العالم.