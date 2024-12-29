Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن 100 عام
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

في ظل تواجدها العسكري.. هل روسيا مستعدة لتسليم الأسد

دوليات

2024-12-29 | 14:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في ظل تواجدها العسكري.. هل روسيا مستعدة لتسليم الأسد
المصدر:
Sky News عربية
2,323 مشاهدة

لا تزال مسألة التواجد العسكري الروسي في سوريا محل جدل بعد تولي الإدارة السورية الجديدة زمام الأمور في البلاد، الأمر الذي جعل مستقبل القاعدة الجوية التابعة لموسكو في حميميم بريف اللاذقية وكذلك البحرية في طرطوس على المحك.

وتبحث روسيا عن مصالحها الاستراتيجية والتي تقتضي تقديم مرونة في عدد من الملفات على رأسها محاكمة عائلة الأسد واستعادة الأموال المنهوبة بواسطة هذه العائلة ومساعديها.
 
وفي وقت أبدت فيه الإدارة السورية الجديدة مرونة تاركة الباب مفتوحا أمام النقاشات مع موسكو، أكد الكرملين أن روسيا تريد سوريا مستقلة وأنها تحافظ على اتصالاتها معها.

في غضون ذلك، حذرت الاستخبارات الروسية مما وصفتها بمؤامرة أميركية بريطانية تهدف لدفع روسيا إلى الانسحاب من سوريا.

في هذا الصدد، قال الكاتب والباحث السياسي الروسي أندريه أونتيكوف في حديث صحفي، إن هناك تفاؤلا حقيقيا بشأن وضع القوات الروسية في سوريا في ظل صدور تصريحات من القيادة السورية الجديدة عن علاقات مهمة مع موسكو.

وأضاف أونتيكوف أن "الإدارة السورية الجديدة لو أرادت سحب القوات الروسية لذكرت ذلك لكن ما يبدو هو أن هدف تلك الإدارة الحفاظ على التعاون بين الجانبين".

ولفت إلى أن "مسألة بقاء القاعدتين العسكريتين في سوريا هي مسألة نقاش متبادل لكن من المؤكد تقليص التواجد العسكري الروسي حيث كانت روسيا لديها شرطة عسكرية ومدرعات وغيرها على أن تسعى موسكو للإبقاء فقط على القاعدتين العسكريتين البحرية في طرطوس والجوية في حميميم".

وبين أن "السلطات السورية الجديدة مهتمة بمحاسبة المسؤولين من النظام السابق لكنها لم تقدم طلبا لتسليم بشار الأسد حيث تبدو مرتاحة لوجوده في روسيا".

وأشار إلى أنه "لا يمكن تصور أي دور سياسي للأسد في سوريا، لكن احتفاظ موسكو به يجعلها تعطي رسائل لحلفائها بأنها منفتحة على منحهم اللجوء الإنساني ويمكن التعويل عليها على المستوى الشخصي إذا ساءت الأمور في بلدان هؤلاء الحلفاء".

وفيما يتعلق بالدور التركي، قال أونتيكوف، إن "تركيا لديها سيطرة في سوريا لكن هناك قوى أخرى مثل الولايات المتحدة التي تحتل المناطق الغنية بالفسفور وإسرائيل التي وسعت مناطق احتلالها في سوريا".

واعتبر أن "تركيا لا تريد طرد القوات الروسية بشكل كامل من سوريا لأن ذلك سيضع أنقرة أمام مواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وهما لديهما مشروع إنشاء دولة كردية مستقلة في سوريا الأمر الذي يهدد تركيا، وبالتالي هي تحتاج لاستمرار التواجد الروسي للحفاظ على موازين القوى".

من جهتها، قالت أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية بموسكو، أولغا كراسينياك، إن "الحكومة السورية الجديدة لديها نفس المصالح والمخاوف مثل الحكومة السابقة".

وأضافت: "روسيا ترغب في المساعدة إذا كانت قادرة على ذلك، لكن روسيا تهتم في نهاية المطاف بمصالحها".

وتابعت: "بشار الأسد في موسكو حاليا، وروسيا تأخذ هذا الأمر في الاعتبار وتتفاوض دبلوماسيا مع الحكومة الجديدة.. روسيا لديها مصلحة جيوسياسية، وينبغي أن تهتم بهذا الأمر".

وجوابا على سؤال مفاده "هل روسيا مستعدة لتسليم بشار الأسد مقابل حماية مصالحها؟"، ذكرت كراسينياك: "لم أسمع أبدا عن هذا النوع من المفاوضات، لكن ربما تجري في القنوات المغلقة.. الأمر لا يتعلق ببشار الأسد ولا أعتقد أن اسمه يوجد على طاولة المفاوضات.. أعتقد أن موضوع بشار الأسد أصبح من الماضي".
 

>> انضم الى السومرية على واتساب  

روسيا

الأسد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
خط أحمر
Play
خط أحمر
اقتحام، سرقة، قتـ ل وحرق!! حادثة صادمة في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-29
Play
اقتحام، سرقة، قتـ ل وحرق!! حادثة صادمة في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-29
من الأخير
Play
من الأخير
الشطري في قصر الشرع - حلقة ٥٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-29
Play
الشطري في قصر الشرع - حلقة ٥٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-29
Play
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
29-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-29
Play
29-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-29
Morning Live
Play
Morning Live
الطب اون لاين .. فرصة للوعي ام خطر على الصحة - حلقة ١٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-29
Play
الطب اون لاين .. فرصة للوعي ام خطر على الصحة - حلقة ١٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم بغداد - الحلقة ١٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-29
Play
باب المعظم بغداد - الحلقة ١٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-29
عشرين
Play
عشرين
جدل تغيير النظام.. صراع الداخل والخارج - الحلقة ٥٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-28
Play
جدل تغيير النظام.. صراع الداخل والخارج - الحلقة ٥٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-28
رحال
Play
رحال
خشابة البصرة إيقاعات تراثية تأسر القلوب - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-28
Play
خشابة البصرة إيقاعات تراثية تأسر القلوب - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-28
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ الى ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2024-12-28
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ الى ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2024-12-28
Biotic
Play
Biotic
اضطراب القلق النفسي، هشاشة العظام وسن اليأس، تنخر العظام - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-27
Play
اضطراب القلق النفسي، هشاشة العظام وسن اليأس، تنخر العظام - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-27
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
Play
خط أحمر
اقتحام، سرقة، قتـ ل وحرق!! حادثة صادمة في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-29
Play
اقتحام، سرقة، قتـ ل وحرق!! حادثة صادمة في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-29
من الأخير
Play
من الأخير
الشطري في قصر الشرع - حلقة ٥٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-29
Play
الشطري في قصر الشرع - حلقة ٥٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-29
Play
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
29-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-29
Play
29-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-29
Morning Live
Play
Morning Live
الطب اون لاين .. فرصة للوعي ام خطر على الصحة - حلقة ١٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-29
Play
الطب اون لاين .. فرصة للوعي ام خطر على الصحة - حلقة ١٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم بغداد - الحلقة ١٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-29
Play
باب المعظم بغداد - الحلقة ١٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-29
عشرين
Play
عشرين
جدل تغيير النظام.. صراع الداخل والخارج - الحلقة ٥٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-28
Play
جدل تغيير النظام.. صراع الداخل والخارج - الحلقة ٥٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-28
رحال
Play
رحال
خشابة البصرة إيقاعات تراثية تأسر القلوب - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-28
Play
خشابة البصرة إيقاعات تراثية تأسر القلوب - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-28
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ الى ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2024-12-28
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ الى ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2024-12-28
Biotic
Play
Biotic
اضطراب القلق النفسي، هشاشة العظام وسن اليأس، تنخر العظام - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-27
Play
اضطراب القلق النفسي، هشاشة العظام وسن اليأس، تنخر العظام - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-27
اخترنا لك
وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن 100 عام
16:24 | 2024-12-29
كارثة الطائرة الكورية.. خبراء يشككون في "رواية الطائر"
15:55 | 2024-12-29
لبنان يوقف نجل يوسف القرضاوي
13:20 | 2024-12-29
نتنياهو يخضع لعملية جراحية
12:58 | 2024-12-29
"توقعات مقلقة" للعام 2025
12:47 | 2024-12-29
قتلى بانفجار في ريف دمشق (فيديو)
12:01 | 2024-12-29
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.