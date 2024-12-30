"تيك توك" يفضح طبيب بيطري ينهي حياة مرضاه

كما قام بإلزام المرضى أو ذويهم على توقيع إقرارات بقبولهم مخاطر تلك العمليات للحيلولة دون تعرضه للمساءلة القانونية.وذكر بيان الداخلية أنه أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه طبيب بيطري ينتحل صفة للقلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة، وتولت النيابة العامة التحقيق.وفي واقعة مشابهة قبل يومين، ألقى مسؤولو في محافظة سوهاج بصعيد مصر، القبض على بكلية التجارة، انتحل صفة طبيب جلدية داخل عيادة غير مرخصة بمدينة جرجا.وتبين وجود الطالب "م.ع.ع"، بإحدى العيادات الخاصة، حيث عيادة غير مرخصة يتردد عليها المرضى، وقام بإجراء جلسات العلاج والتجميل المختلفة. وتقرر إغلاق العيادة وتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.