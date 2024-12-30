سوريا.. تكليف أول امرأة برئاسة البنك المركزي مؤقتا

وكانت صابرين وهي حاصلة على ماجستير ودكتوراه في المحاسبة، تشغل منصب النائب لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقا، منذ تشرين 2018.كما كانت تشغل منصب رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس "سوق دمشق للأوراق المالية" ممثلة عن المصرف المركزي، منذ كانون 2018.والجمعة، أعلنت السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية، تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن المرأة، وهي أول سيدة تشغل منصبا رسميا في السورية الجديدة.