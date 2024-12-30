من هي "ميساء صابرين" رئيسة البنك المركزي السوري الجديدة؟

ويُعكس هذا التعيين توجهًا نحو تعزيز دور في المناصب القيادية بالدولة وهو إنجاز يضيف إلى تاريخ القطاع المصرفي والمالي في سوريا، حيث تتمتع ميساء صابرين بخبرة واسعة في المجال المالي والمصرفي مما يجعلها مؤهلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية ودعم الاقتصاد الوطني.أبرز المعلومات عن ميساء صابرينميساء صابرين تحمل شهادتي الماجستير والدكتوراه في المحاسبة وقد شغلت منصب النائب لحاكم مصرف المركزي منذ أكتوبر/تشرين 2018، بالإضافة إلى ذلك تولت رئاسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وكانت أيضًا عضوًا في مجلس سوق دمشق للأوراق المالية، حيث مثلت المصرف المركزي منذ ديسمبر/كانون 2018 بحسب وسائل إعلام سورية.وجاء هذا التعيين في وقت يواجه الاقتصاد السوري أزمات متعددة، ويُتوقع أن تضع ميساء صابرين رئيسة البنك المركزي السوري استراتيجيات لدفع عجلة النمو الاقتصادي لتحقيق استقرار نقدي للبلاد.