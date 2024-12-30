ألمانيا تتهم إيلون ماسك بالتأثير على الانتخابات الاتحادية

وقالت المتحدثة: "يحاول إيلون ماسك بالفعل التأثير على الاتحادية" من خلال منشورات على منصة "إكس" ومقال رأي كتبه مطلع هذا الأسبوع يدعم فيه "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني".وأضافت أن "ماسك حر في التعبير عن رأيه، لكن "حرية الرأي في نهاية المطاف تشمل أيضا كثيرا من الهراء".ويأتي دعم حزب البديل من أجل ألمانيا من جانب ماسك، الذي من المقرر أن يعمل مستشارا للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب ترامب، في الوقت الذي يستعد فيه ناخبو ألمانيا للتصويت في 23 شباط بعد انهيار الحكومة الائتلافية بقيادة المستشار أولاف شولتس.وبعد نشر مقال للرأي باللغة في صحيفة "فيلت أم زونتاغ" التابعة لمجموعة "أكسل شبرينجر" الإعلامية، توسّع ماسك في التعبير عن رأيه في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" كتب فيه: "فقط حزب البديل من أجل ألمانيا يمكنه إنقاذ ألمانيا"، وأشاد بنهج الحزب في التنظيم والضرائب وتحرير السوق من القيود.