اسماك القرش تنتفض.. هجوم من مصر على إسرائيل في البحر

وأعلنت وزارة البيئة المصرية، أمس الأحد، أن هجوم سمكة قرش قبالة سواحل في أدى إلى مقتل سائح وإصابة آخر.وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "سمكة قرش هاجمت اثنين من الأجانب بالمنطقة الشمالية بمرسى علم – جنوب مصر، ما أدى إلى إصابة أحدهما ووفاة الآخر"، ولم تكشف الحكومة المصرية عن جنسيات الضحايا.وتحت عنوان "هل سيأتي أيضا إلى إيلات؟"، قال تقرير لموقع makorrishon الإخباري الإسرائيلي، إن خبراء بحريون حذروا من أن البناء غير المنضبط والصيد الجائر والممارسات السياحية غير المسؤولة تغير النظام البيئي وتؤثر على سلوك أسماك القرش في .وتعرض عدد من الأشخاص، خلال السنوات القليلة الماضية، لهجوم من أسماك القرش على شواطئ الأحمر، كما لقي بعضهم حتفهم نتيجة الهجمات.وفي يونيو 2023، تعرض سائح روسي يبلغ من العمر 24 عامًا كان مسافرا في منطقة الغردقة بمصر لهجوم وتوفي بعد أن هاجمته سمكة قرش، ولحسن الحظ، تمكن شريكه الذي كان يقيم هناك من الفرار وتم إنقاذه.وفي اللقطات الصادمة التي نشرت على الشبكات، شوهد السائح الروسي وهو يبكي طلبا للمساعدة ويحاول السباحة إلى الشاطئ ولكن كان الأوان قد فات وتمكنت سمكة القرش من إيذائه بالفعل، ولم تترك له أي فرصة للبقاء على قيد الحياة، ثم ألقت السلطات المصرية القبض على القرش.وقبل عام، قُتل سائحان في نفس المكان بهجوم سمكة قرش وكانت سائحة رومانية في الأربعينيات من عمرها وسائحة نمساوية تبلغ من العمر 68 عامًا، ثم أوقفت السلطات المحلية الأنشطة في المنطقة التي وقعت فيها الهجمات والشواطئ في المنطقة مغلقة لمدة ثلاثة أيام.وحتى 7 ديسمبر خلال العام 2024، تم تسجيل 72 حالة تعرض فيها البشر لهجوم من أسماك القرش حول العالم، وأكبر عدد من الهجمات هو فلوريدا حيث تعرض 19 شخصا للهجوم هذا العام.