الأمم المتحدة بشأن الشرق الأوسط: يشهد تصعيدا خطيرا

وقال العام للأمم لشؤون وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري في إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن، إن "الشرق يشهد تصعيدا خطيرا للأعمال العدائية بين إسرائيل والحوثيين".

وأضاف "أجدد قلق غوتيريش إزاء التصعيد في اليمن وأكرر دعواته لاحترام الدولي"، معتبرا أن "الهجمات التي تنطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يجب أن تتوقف".

ولفت الى أن "الهجمات في إسرائيل واليمن وفي البحر الأحمر تشكل مصدر قلق بالغ"، مضيفا أن "المزيد من التصعيد العسكري يمكن أن يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر".

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في البحر الأحمر على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري في المنطقة.