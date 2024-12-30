إدانة ترامب بالاعتداء الجنسي

نيوز – دولي

أيدت استئناف اتحادية في الولايات حكما أصدرته هيئة محلفين في قضية مدنية بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب اعتدى جنسيا على كاتبة صحفية في أحد المتاجر في منتصف التسعينيات.

وأصدرت الاستئناف للدائرة الثانية في الولايات رأيا مكتوبا يؤيد تغريم ترامب خمسة ملايين دولار، وهي قيمة الغرامة التي قضت بها هيئة محلفين في مانهاتن لصالح الصحفية إي.جين كارول بسبب "تعرضها للتشهير والاعتداء الجنسي".

وقالت الصحفية في شهادتها خلال جلسة محاكمة عام 2023 إن "ترامب قام بتحويل لقاء ودي بينهما بأحد المتاجر في عام 1996 إلى هجوم عنيف لدى دخولهما غرفة قياس الثياب بدافع اللهو".

وتغيب ترامب عن المحاكمة بعدما نفى بشكل متكرر وقوع الهجوم. لكنه أدلى بشهادته لفترة وجيزة في محاكمة أخرى بتهمة التشهير في وقت سابق من العام الجاري أسفرت عن تعويض قدره 83.3 مليون دولار.

ونتجت المحاكمة الثانية عن تصريحات أدلى بها الرئيس ترامب عام 2019 بعد أن وجهت كارول هذه الاتهامات علنا لأول مرة في مذكرات.

وفي حكمها اليوم، رفضت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في الاستئناف ما ذكره محامي ترامب بأن القاضي لويس كابلان اتخذ عدة قرارات أفسدت المحاكمة، من بينها قراره بالسماح لسيدتين أخريين اتهمتا ترامب بالاعتداء عليهما جنسيا بالشهادة.

وقال ترامب في وقت سابق، إنه لا يعرف كارول، وإنها "ليست من النوع الذي يستهويه"، وإنها "اختلقت ادعاء الاغتصاب للترويج لمذكراتها".