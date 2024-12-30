ألمانيا تحاكم عراقيين بتهمة الاعتداء على إيزيديتين

ووجه الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه اتهامات ضد الرجل والمرأة أمام دائرة أمن في المحكمة بالاستعباد والتعذيب وارتكاب جرائم حرب، ذلك إلى جانب الاشتباه الشديد في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية والانتماء إلى تنظيم .وبحسب بيانات الادعاء العام، "قام المتهمان بشراء طفلة إيزيدية تبلغ من العمر 5 سنوات بناء على طلب المرأة في سوق بالعراق عام 2015، وفتاة إيزيدية تبلغ من العمر 12 عاما عام 2017 واستغلالهما كعبيدتين".وقام الرجل بـ"اغتصاب كلا الطفلتين عدة مرات، وتولت زوجته إعدادهما وتزيينهما لذلك".وذكر الادعاء العام أن "الطفلتين اضطرتا أيضا إلى العمل بصورة متواصلة"، كما تعرضتا للضرب بصفة مستمرة، وبحسب البيانات تم حرق يد الطفلة (5 سنوات) بماء ساخن ولم يُسمح للطفلتين بممارسة شعائرهما الدينية، وقبل مغادرة الزوجين من سوريا، تم نقل الفتاتين إلى أعضاء خرين في .وتم القبض على المتهمين في ولاية بافاريا الألمانية يوم 9 أبريل الماضي، وهما رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.