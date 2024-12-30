اليمن.. غارتان تستهدفان جنوب الحديدة

شهدت اليمن، غارتين استهدفتا مديرية جنوب الحديدة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله، إن "غارتين للعدوان الأمريكي البريطاني على مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وينفذ الحوثيون في منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي بحري في المنطقة.