الكشف عن وثائق "سرية" تفضح غضب بريطانيا من رفض فرنسا لحرب العراق 2003

وأظهر محضر اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في الـ17 من آذار/مارس 2003، بعد أسبوع من شيراك أنه سيستخدم حق النقض ضد أي قرار يوافق على عمل عسكري في العراق، أن الوزراء البريطانيين توافقوا على أن "الموقف الفرنسي قوّض آلية الأمم لفرض إرادة الدولي".، بحسب موقع "إرم نيوز".وقال بلير خلال الاجتماع، وفقًا للوثائق التي نشرها أخيرًا الأرشيف الوطني "بذلنا قصارى جهدنا" لكنّ الفرنسيين "لم يكونوا مستعدين لقبول واقع أنه إذا لم يمتثل الرئيس صدام حسين لالتزامات الأمم المتحدة، سيتوجّب القيام بعمل عسكري".وانضمت بريطانيا إلى العمل العسكري الذي قادته الولايات لإطاحة صدام عام 2003، فيما شدّد بلير على الاتهامات التي طالت الرئيس وقتذاك بتخزين أسلحة دمار شامل.وقد تبيّن في ما بعد أن تلك الاتهامات التي غذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش غير صحيحة.وبحسب الوثائق، قال وزير الخارجية آنذاك جاك سترو لمجلس الوزراء "في الواقع، أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم أحبط العملية برمتها"، واتهم شيراك الذي توفي عام 2019، باتخاذ قرار "فتح فجوة إستراتيجية بين فرنسا والمملكة المتحدة".وخلال اجتماع بعد ثلاثة أيام، قال سترو إن شيراك "يبدو أنه يطرح نفسه... (ليكون) زعيمًا لجانب واحد من العالم الثنائي القطب الذي يدعو إليه"، على عكس العالم الذي تهيمن عليه الولايات .لكن في اجتماع الـ17 من آذار/مارس، قيل للوزراء إن حكومة حزب العمال "كانت مدفوعة برؤية عالمية تعزز العدالة والحكم الرشيد والتعددية، وهذا ما يميزها عن الحكومات الأخرى في العالم المتقدم".وجاء في الجزء الأخير من محضر الاجتماع "في الخلاصة، قال إن العملية الدبلوماسية وصلت الآن إلى نهايتها، سيوجَّه تحذيرا نهائيا إلى صدام حسين كي يغادر العراق، وسيطلب من مجلس العموم الموافقة على عمل عسكري ضد لفرض الامتثال، إذا لزم الأمر".وانضمت بريطانيا إلى الغزو الذي قادته الولايات على في الـ20 من آذار/مارس 2003، رغم تنظيم نحو مليون شخص مسيرة في لندن احتجاجًا على تدخل عسكري.وتسبّب غزو والحرب اللاحقة في إضعاف شعبية بلير، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها بعد صدور تحقيق تشيلكوت المستقل بشأن الحرب في العراق، الذي خلص عام 2016 إلى أن بلير ضخّم عمدًا التهديد الذي يشكله النظام .وأعرب بلير عن "الأسف والندم" على الأخطاء التي ارتكبت في التخطيط للحرب، في حين قال أليستر كامبل، رئيس مكتبه الصحافي وقتذاك، إن القرار "أثقل كاهله بشدة في بقية أيامه.