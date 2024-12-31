اول دولة تودع عام 2024

نيوز – دولي

استقبلت نيوزيلندا العام 2025 كأول في العالم، حيث انطلقت الاحتفالات في الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيتها المحلي، لتكون أول من يودع عام 2024 ويستقبل العام الجديد.



وشهدت المدن الكبرى مثل ويلينغتون وأوكلاند عروضًا ضخمة للألعاب النارية، مع احتشاد الآلاف من المواطنين والزوار في الساحات الرئيسية للاحتفال بهذه اللحظة المميزة وسط أجواء من الفرح والتفاؤل ببداية عام جديد.

ومع انطلاق هذه الاحتفالات في نيوزيلندا، تستعد مدن العالم الأخرى لاستقبال العام 2025، حيث ستكون نيوزيلندا قد بدأت عامها الجديد قبل 18 ساعة من حدث إسقاط الكرة الشهير في تايمز سكوير في نيويورك.

أستراليا تستعد للاحتفال بالعام الجديد في سيدني

بعد ساعتين من احتفالات نيوزيلندا، سيستقبل الأستراليون العام 2025 في ميناء سيدني، حيث من المتوقع أن يتجمع أكثر من مليون شخص للاستمتاع بعروض الألعاب النارية التقليدية التي تضيء السماء.

وسيشارك نجم البوب البريطاني روبي ويليامز في حفل غنائي كبير، فيما ستخصص الاحتفالات لتكريم السكان الأصليين من خلال عروض ثقافية احتفاءً بتاريخهم وتراثهم.

عام الأفعى

في اليابان، شهدت البلاد إغلاقا جزئيا مع اقتراب أكبر أعيادها التقليدية. حيث تم تنظيف المنازل والمعابد بعناية، وشهدت بعض العادات التقليدية مثل ضرب حصير التاتامي بالعصي.

ويعتبر عام الأفعى الذي يبدأ في 1 كانون الثاني في الأبراج اليابانية رمزا للتجديد والتغيير، حيث يرمز الثعبان إلى التخلص من جلده والبداية من جديد. في هذا السياق، تعرض المحلات التجارية تماثيل صغيرة للثعابين ومنتجات أخرى تحمل طابع هذه الرمزية.

وفي كوريا الجنوبية، تم تقليص أو إلغاء العديد من احتفالات رأس السنة الجديدة، حيث دخلت البلاد في فترة حداد وطني بعد تحطم طائرة تابعة لشركة طيران جيجو في موان يوم الأحد الماضي. الحادث أسفر عن مقتل 179 شخصًا، مما أدى إلى تعبيرات واسعة عن الحزن والأسى في أنحاء البلاد.

قداس منتصف الليل بلمسة متألقة

وستتميز احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في روما هذا العام بحدث استثنائي بمناسبة بداية "السنة المقدسة" للبابا فرنسيس، وهو حدث نادر يحدث مرة واحدة في كل ربع قرن، ومن المتوقع أن يجذب نحو 32 مليون حاج إلى المدينة في 2025.

وفي يوم الثلاثاء، سيترأس البابا فرنسيس صلاة الغروب في كاتدرائية القديس بطرس، على أن يتبعها قداس خاص يوم الأربعاء، حيث يُتوقع أن يوجه البابا دعوات جديدة للسلام وسط النزاعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وفي الولايات المتحدة، ستستضيف كاتدرائية القديس بولس في مينيسوتا قداسًا في الساعة 11 مساءً، يليه حفل استقبال مميز بالشمبانيا.

ويصادف الأول من كانون الثاني عيد مريم العذراء، وهو يوم التزام للكاثوليك، حيث ستقيم العديد من الكنائس قداسات بعد ظهر ومساء الثلاثاء.

باريس تستعيد الروح الأولمبية

وتختتم باريس عام 2024 بحدث مميز يتمثل في العد التنازلي الاحتفالي وعرض الألعاب النارية الرائع على جادة الشانزليزيه، مما يضفي على العاصمة الفرنسية أجواء من الفرح والبهجة.

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب البارالمبية الصيفية التي استضافتها باريس من تموز إلى أيلول

شكلت محطّة تاريخية، حيث تحولت المدينة إلى مركز للإنجازات الرياضية والروح التآخية.

كما كانت هذه الدورة علامة فارقة في مسيرة باريس نحو التعافي الكامل بعد الهجمات الإرهابية المدمرة التي تعرضت لها في عام 2015، مما عزز من مكانتها كعاصمة رياضية عالمية.

ومن المتوقع أن تستقبل لندن العام الجديد بعرض مذهل للألعاب النارية على طول نهر التايمز، في احتفالية ضخمة تشمل استعراضا مهيبا في وسط المدينة يوم الأربعاء، بمشاركة 10,000 فنان. ستضيء الألعاب النارية السماء، مترافقة مع مشهد ساحر يضم "عين لندن" والعجلة الدوارة الشهيرة أمام ساعة بيغ بن ومبنى البرلمان.

لكن مع تأثير عاصفة شتوية تجلب معها طقسا قارصا على أجزاء أخرى من المملكة المتحدة، تم إلغاء العديد من الاحتفالات في إدنبرة، اسكتلندا، بما في ذلك حفل "هوغمانيه ستريت"، حفل الحديقة، وعرض الألعاب النارية في قلعة إدنبرة.

وتستعد ريو دي جانيرو لاستقبال ليلة رأس السنة الجديدة في حدث ضخم على شاطئ كوباكابانا، حيث ستستضيف 10 عبّارات في عرض البحر تحمل 12 دقيقة متواصلة من الألعاب النارية. سيكون آلاف السياح على متن ست سفن سياحية في أفضل الأماكن لمشاهدة العرض الفاتن.

ورغم أن بلدية المدينة لم تكشف عن تفاصيل العرض الضوئي والصوتي، من المتوقع أن يتجمع أكثر من مليوني شخص في كوباكابانا للاستمتاع بالمشهد.

كما سيشهد الحفل حفلات موسيقية لنجوم الفن البرازيلي، مثل مغنية البوب أنيتا والفنان الحائز على جائزة غرامي كايتانو فيلوسو.

نيويورك ولاس فيغاس تستعدان لاحتفالات رأس السنة 2025

في مدينة نيويورك، اختبرت المنظمة التي تدير ساحة تايمز سكوير إسقاط الكرة الشهيرة، وفحصت 2025 رقما وأضواء وآلاف الكريستالات في إطار تقليد يعود إلى عام 1907.

وسيشمل احتفال هذا العام عروضا موسيقية لفرقة TLC، وجوناس براذرز، وريتا أورا، وصوفي إليس-بيكستور. رغم التوقعات بهطول الأمطار وبرودة الطقس، من المتوقع أن تجذب الاحتفالات حشودا ضخمة تغطي مناطق واسعة حول ساحة تايمز سكوير.

أما في لاس فيغاس، فسيكون وداع عام 2024 مزيجا من التقاليد القديمة والجديدة، حيث سينطلق عرض الألعاب النارية السنوي الذي يستمر لمدة 8 دقائق من أسطح تسعة كازينوهات في قطاع لاس فيغاس. من المتوقع أن يحضر حوالي 340,000 شخص هذا العرض الرائع. وفي مكان قريب، سيعرض مكان "سفير" الضخم العد التنازلي لمنتصف الليل لمناطق زمنية مختلفة للمرة الأولى.

كما ستستمر الاحتفالات في أنحاء العالم مع حلول العام الجديد في مناطق زمنية مختلفة، حيث ستكون ساموا الأمريكية من بين آخر المناطق التي ستستقبل عام 2025، بعد 24 ساعة كاملة من نيوزيلندا.