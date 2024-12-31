دعوة سورية لإعادة فتح السفارات الأوروبية في دمشق

وشدد الشيباني خلال لقاء جمعه مع بالأعمال لبعثة في دمشق، ميخائيل أونماخت، على "أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى فتح صفحة جديدة بعد سقوط النظام السابق".من جهته، أكد أونماخت على "أهمية تعزيز والسلم في سوريا، مشددًا على ضرورة وحدة الأراضي السورية واستقلالها".