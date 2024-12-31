الرئيس الصيني: لا أحد يستطيع وقف التاريخ ومنع إعادة توحيد الوطن الأم

وقال الرئيس الصيني: "سنواصل بثبات سياسة واحدة ونظامين ونحافظ على الرخاء والاستقرار على المدى الطويل في هونغ كونغ وماكاو".وأضاف: "المواطنون على جانبي المضيق هم عائلة واحدة، ولا يمكن لأحد أن ينزع دمنا وروابطنا العائلية، ولا يمكن لأحد أن يوقف الاتجاه التاريخي لإعادة الوطن الأم".وتفاقم الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد أن قامت نانسي بيلوسي، عندما كانت رئيسة مجلس الأمريكي، بزيارة في اب 2022. وأدانت الصين، التي تعتبر إحدى مقاطعاتها، معتبرة أن الخطوة (زيارة بيلوسي المذكورة)، بمثابة دعم أمريكي للنزعة الانفصالية في تايوان، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.