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ازمة جديدة.. روسيا تقلص تدفق الغاز إلى أوروبا
دوليات
2024-12-31 | 12:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
447 مشاهدة
قالت شركة غازبروم
الروسية
إنها ستضخ كميات أقل من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الثلاثاء.
يعد اليوم هو آخر يوم قبل انتهاء أجل اتفاقية أبقت على تدفق الغاز طوال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بحسب رويترز.
ومن المقرر أن تتوقف إمدادات الغاز
الروسي
أول يناير/كانون الثاني بعد انتهاء أجل اتفاقية العبور الحالية التي امتدت لخمس سنوات بين موسكو وكييف.
وقال الرئيس
الروسي
فلاديمير بوتين في 26 ديسمبر/كانون
الأول
إنه لا يوجد وقت كاف هذا العام لتوقيع اتفاقية جديدة لعبور الغاز عبر أوكرانيا.
جهزت باقي
الدول
التي لا تزال تشتري الغاز الروسي، مثل سلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا، إمدادات بديلة ولا يتوقع محللون تأثيرا يذكر على
السوق
جراء توقف تدفق الغاز
الروسي
.
وفقدت موسكو منذ بدء الحرب عام 2022 حصتها المهيمنة من إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي لصالح منافسين مثل الولايات
المتحدة
وقطر والنرويج، ما دفع التكتل إلى خفض اعتماده على الغاز
الروسي
.
وسجلت شركة غازبروم المملوكة للدولة خسارة قدرها 7 مليارات دولار في عام 2023 وحده، وهي أول خسارة سنوية لها منذ عام 1999.
بالنسبة لأوروبا، أدى تراجع إمدادات الغاز
الروسي
الرخيص إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير وارتفاع التضخم وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة.
ورغم أن أوروبا سارعت لتوفير مصادر طاقة بديلة، فإن فقدان الغاز
الروسي
يزيد المخاوف من تراجع قدرتها التنافسية في العالم على المدى الطويل، ولا سيما تلك المتعلقة بمستقبل ألمانيا الصناعي.
وترفض أوكرانيا التفاوض على اتفاقية عبور جديدة.
ومن غير المرجح أن يؤدي انتهاء أجل الاتفاقية إلى تكرار ما حدث في عام 2022 من ارتفاع لأسعار الغاز في دول الاتحاد الأوروبي لأن الكميات المتبقية قليلة نسبيا.
وشحنت
روسيا
نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا في عام 2023، بما يمثل 8% فقط من تدفقات الغاز
الروسي
إلى أوروبا عبر طرق مختلفة في عامي 2018 و2019.
وقالت غازبروم إنها سترسل 37.2 مليون متر مكعب من الغاز اليوم الثلاثاء مقارنة مع 42.4 مليون متر مكعب أمس الإثنين.
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