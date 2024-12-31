ازمة جديدة.. روسيا تقلص تدفق الغاز إلى أوروبا

يعد اليوم هو آخر يوم قبل انتهاء أجل اتفاقية أبقت على تدفق الغاز طوال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بحسب رويترز.ومن المقرر أن تتوقف إمدادات الغاز أول يناير/كانون الثاني بعد انتهاء أجل اتفاقية العبور الحالية التي امتدت لخمس سنوات بين موسكو وكييف.وقال الرئيس فلاديمير بوتين في 26 ديسمبر/كانون إنه لا يوجد وقت كاف هذا العام لتوقيع اتفاقية جديدة لعبور الغاز عبر أوكرانيا.جهزت باقي التي لا تزال تشتري الغاز الروسي، مثل سلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا، إمدادات بديلة ولا يتوقع محللون تأثيرا يذكر على جراء توقف تدفق الغاز .وفقدت موسكو منذ بدء الحرب عام 2022 حصتها المهيمنة من إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي لصالح منافسين مثل الولايات وقطر والنرويج، ما دفع التكتل إلى خفض اعتماده على الغاز .وسجلت شركة غازبروم المملوكة للدولة خسارة قدرها 7 مليارات دولار في عام 2023 وحده، وهي أول خسارة سنوية لها منذ عام 1999.بالنسبة لأوروبا، أدى تراجع إمدادات الغاز الرخيص إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير وارتفاع التضخم وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة.ورغم أن أوروبا سارعت لتوفير مصادر طاقة بديلة، فإن فقدان الغاز يزيد المخاوف من تراجع قدرتها التنافسية في العالم على المدى الطويل، ولا سيما تلك المتعلقة بمستقبل ألمانيا الصناعي.وترفض أوكرانيا التفاوض على اتفاقية عبور جديدة.ومن غير المرجح أن يؤدي انتهاء أجل الاتفاقية إلى تكرار ما حدث في عام 2022 من ارتفاع لأسعار الغاز في دول الاتحاد الأوروبي لأن الكميات المتبقية قليلة نسبيا.وشحنت نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا في عام 2023، بما يمثل 8% فقط من تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر طرق مختلفة في عامي 2018 و2019.وقالت غازبروم إنها سترسل 37.2 مليون متر مكعب من الغاز اليوم الثلاثاء مقارنة مع 42.4 مليون متر مكعب أمس الإثنين.